Dit zijn de vrouwen en vriendinnen van alle Oranje-spelers op het EK voetbal

Terwijl de spelers van het Nederlands elftal zich vol moeten focussen op prestaties leveren op het EK voetbal in Duitsland, leven de vrouwen en vriendinnen van internationals intens met hen mee. Zij hopen hun geliefden vanavond naar de halve finales te schreeuwen. Bekijk hier wie de 'WAG's' van Oranje zijn.

Van de 26 aanwezige spelers is van bijna iedereen bekend met wie ze daten, samen zijn of zelfs getrouwd zijn. Maar van sommigen niet. Van anderen is het zo goed als zeker dat ze single zijn, zoals het leek bij onze letterlijke en figuurlijke nummer 1. Maar ook tijdens het EK komen er nog relaties aan het licht.

'Belangrijk moment' op ontspannen training Oranje met familie De spelers van het Nederlands elftal werkten daags na de zege (2-1) op Polen een ontspannen training af. Onze verslaggever Rick Kraaijeveld was aanwezig en belicht vanuit Wolfsburg de stand van zaken rond Oranje.

Bart Verbruggen

Keeper Bart Verbruggen houdt zijn privéleven aardig verborgen. Er is nauwelijks iets te vinden over zijn liefdesleven. Op de familiedag bij Oranje, na de wedstrijd tegen Polen, zei Verbruggen dat zijn vriendin ook in Wolfsburg was en dat ze samen quality-time beleefden. Op jonge leeftijd kreeg Verbruggen een trauma te verwerken. Zijn vader Coen overleed plotseling, net voordat hij zijn profdebuut maakte bij Anderlecht. Sindsdien speelt Verbruggen junior met een 'C' op zijn handschoen, als eerbetoon aan zijn vader.

Justin Bijlow

Feyenoord-keeper Justin Bijlow heeft wel een vriendin. Hij is samen met Dayenne Huipen. Zij is model en gaf al eerder toe dat haar lichaam niet helemaal puur natuur is. In een interview zei ze: "Ik heb wel wat laten doen en ik ga ook werken in die branche." Samen met Bijlow heeft ze een dochtertje gekregen: Dahlia.

Mark Flekken

De derde doelman van Oranje dit EK, Mark Flekken, heeft zijn Instagram gewijd aan zijn professionele carrière. Er is geen enkele post met zijn geliefde, al is wel bekend met wie hij samen is. Hoewel Dannee Flekken (vroeger Dannee Mans) uit de publiciteit blijft, zijn ze wel al sinds 2018 gelukkig getrouwd. Ze hebben ook twee kinderen samen: Noé en Liva.

Virgil van Dijk

De aanvoerder van het Nederlands elftal, en daarmee het verlengstuk van de trainer, is Virgil van Dijk. De centrale verdediger van Liverpool staat zelf constant in de schijnwerpers als één van de beste verdedigers van zijn tijd, maar houdt zijn vrouw knap 'verborgen'. Rike Nooitgedacht en hij zijn al sinds 2017 getrouwd en kregen twee dochters: Nila en Jadi. Behalve op rode lopers bij prijsuitreikingen voor Van Dijk, zien we Nooitgedacht nauwelijks. Ze heeft ook geen openbare Instagram-pagina.

Virgil van Dijk met zijn kinderen en vrouw Rike Nooitgedacht. ©Getty Images

Matthijs de Ligt

Dit is de vrouw van Matthijs de Ligt: AnneKee Molenaar, model en dochter van oud-voetballer 'regelt alles' AnneKee Molenaar heeft een bekende vader én een bekende vriend. En de 24-jarige blondine timmert ook zelf aardig aan de weg. Ze werkt al sinds haar zestiende als professioneel model en volgde daarnaast ook een studie rechten. Vriend Matthijs de Ligt is dolblij met haar. "Zij regelt alles, echt alles", aldus de Oranje-verdediger.

Nu Frenkie de Jong niet meedoet aan het EK, is Matthijs de Ligt de voetballer van het Nederlands elftal met de 'bekendste' vriendin. Of vrouw, moeten we inmiddels zeggen. Want De Ligt en AnneKee Molenaar stapten vlak voor het EK voetbal in het geheim in het huwelijksbootje. Molenaar is met 421.000 volgers de populairste geliefde van alle internationals. Ter vergelijking: als Frenkie de Jong wél mee was gegaan naar het EK, dan had 'zijn' Mikky Kiemeney dik gewonnen van Molenaar: zij heeft namelijk 1,7 miljoen volgers.

Nathan Aké

Als het om aantal volgers gaat, staat ook de vrouw van Nathan Ake hoog aangeschreven. Kaylee Ramman heeft meer dan 50.000 volgers op Instagram. Zij zijn, in tegenstelling tot Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, al iets langer getrouwd. In 2022 zeiden ze 'ja' tegen elkaar, maar de twee zijn al meer dan tien jaar samen. Samen kregen ze in hun trouwjaar een dochtertje, maar een naam is niet bekend.

Jeremie Frimpong

Van Jeremie Frimpong wordt dit EK veel verwacht. De rechtsback beleefde een topseizoen bij Bayer Leverkusen en wordt gezien als een van de beste spelers van Europa op zijn positie. Maar privé is hij niet zo gewild als professioneel. Van Frimpong is niet bekend of hij aan het daten is of een vriendin heeft. Wel doken Engelse tabloids in zijn tijd bij Celtic bovenop een gerucht dat hij toentertijd (tijdens de coronajaren 2020/2021) met een Amerikaans model genaamd Tyjah Bowens samen was. Die relatie, als dat er al een was, is allang voorbij.

Jeremie Frimpong kust, bij gebrek aan beter, maar de Duitse beker. ©Getty Images

Daley Blind

Daley Blind is een echte familieman als je naar zijn Instagram en die van zijn vrouw Candy-Rae Fleur kijkt. De twee zijn dolgelukkig samen, met hun kinderen Lowen Dace en Lemae Lourdes Fiore. En mooi nieuws voor het gezin Blind: ze verwachten een derde kind, want Candy-Rae is weer zwanger.

Daley Blind moet zwangere vrouw met twee kinderen achterlaten tijdens EK: 'Zij zal het wel pittig krijgen' Na een geweldig seizoen met Girona in Spanje meldde Daley Blind zich als vanouds bij Oranje. De oud-Ajacied mag zich opmaken voor het vierde eindtoernooi in zijn carrière en uiteraard wil hij veel gaan spelen. Privé gaat het ook lekker voor de linkspoot: zijn vrouw Candy-rae is hoogzwanger van hun derde kind. "Het wordt wel pittig voor mijn vrouw, zij blijft met twee kleintjes achter."

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries is al samen met zijn huidige vriendin sinds zijn periode bij Sparta (2015-2017). Jaimy Kenswiel en hij zijn ook nog eens ouders van drie en zelfs bijna vier kinderen. Hun oudste kind is zoontje Jesiah, die in 2020 werd geboren. De kids houden Dumfries en Kenswiel zoveel mogelijk van sociale media. Dat is ook niet gek, want ze hebben allebei een druk leven. Dumfries als rechtsback, Kenswiel als stylist, partyplanner en eigenaar van een kledingwebshop.

Stefan de Vrij

Stefan de Vrij is de enige speler van het Nederlands elftal die niet met een Nederlandse samen is. De verdediger van Inter heeft al lang een relatie met Doina Turcanu uit Moldavië. In mei 2024, ook vlak voor het EK dus, trouwden De Vrij en Turcanu. Samen hebben ze een zoontje, Nolan. Ze kennen elkaar wel pas sinds De Vrij in Italië voetbalt, want daarvoor had De Vrij een Nederlandse vriendin. Turcanu is model van beroep. Moldavië speelt helaas voor haar niet op het EK.

Ian Maatsen

Ian Maatsen was juist met zijn vriendin van het genieten van een welverdiende vakantie met zijn vriendin, toen hij door bondscoach Koeman alsnog opgeroepen werd voor de selectie van Oranje. Hij moet de geblesseerd geraakte Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners helpen vervangen. Zijn vriendin Emely Tuinder zal balen dat ze de prachtige vakantiekiekjes niet uit kan breiden, maar steunt haar vriend natuurlijk nu hij deze kans krijgt.

Micky van de Ven

Micky van de Ven is één van de snelste spelers van Europa en daarom een wapen voor Oranje tijdens dit EK. De verdediger van Tottenham Hotspur kan zowel centraal als linksback spelen en is dus een gewilde speler voor Koeman. Zijn privéstatus houdt hij graag verborgen, maar duidelijk is wel dat hij gelukkig is in de liefde. Hij is namelijk samen met Sterre van Bakel, die zo heel af en toe iets op Instagram post met Van de Ven.

Lutsharel Geertruida

Over de laatste verdediger van de selectie van Oranje kunnen we duidelijk zijn: Lutsharel Geertruida is zeer waarschijnlijk single. Nergens op sociale media of in stiekeme foto's is iets te vinden over het liefdesleven van de Feyenoorder. Misschien vond hij het moeilijk om vrouwen aan te spreken, aangezien hij kampte met stotteren, iets waar hij veel aan gewerkt heeft.

Lutsharel Geertruida enorm blij met eigen documentaire: 'Ik wilde laten zien wie ik echt ben en waar ik vandaan kom' De documentaire 'Kind van Zuid' is donderdagavond in Rotterdam in première gegaan. De documentaire over Lutsharel Geertruida werd door familie en vrienden van hem bekeken, hij is zelf enorm trots op het eindresultaat: "Hopelijk ben ik hiermee een inspiratie voor kinderen en volwassenen die net als ik worstelen met stotteren", zei Geertruida.

Joey Veerman

PSV-middenvelder Joey Veerman sprak zelfs tijdens de laatste trainingen van het Nederlands elftal voor de start van het EK nog over zijn vriendin. Chantalle Schilder en hij zijn al lang samen en kregen zelfs een kindje: Frenkie Joe Veerman, vernoemd dus naar collega-international Frenkie de Jong. Tegen Sportnieuws.nl sprak Veerman de trouwplannen van zijn vriendin nog tegen.

Joey Veerman spreekt vriendin tegen over huwelijksplannen: 'Daar zijn de meningen over verdeeld' Met bruiloften van Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong is het een drukke bedoening wat betreft trouwerijen bij Oranje-internationals. Onlangs liet de vriendin van Joey Veerman weten dat ze nog een trouwdatum moeten prikken en de middenvelder het liefst in een feestzaal in Volendam zou trouwen. Daar heeft de international zich over verbaasd.

Jerdy Schouten

Jerdy Schouten is, samen met zijn vrouw Kirsten Schouten - Zuidgeest goed bevriend met Veerman en zijn vriendin. Ze gaan vaak samen op vakantie en kunnen het heel goed vinden met elkaar. Schouten en zijn vrouw verwachten in juli 2024, tijdens het EK dus, hun eerste kindje. Een dag voor Nederland - Oostenrijk op het EK, viert het stel een jubileum: ze zijn dan twee jaar getrouwd.

Tijjani Reijnders

Middenvelder Tijjani Reijnders is al lang samen met zijn - inmiddels vrouw - Marina Gourgis. Al in 2020 vroeg hij haar ten huwelijk en sinds 2023 zijn zij man en vrouw. Uit hun huwelijk kwam in 2024 hun eerste kindje: op 28 februari dit jaar werd Xavien Lio Ti Reijnders geboren.

Xavi Simons

Xavi Simons heeft zo'n druk voetballeven achter de rug, dat hij nog geen tijd heeft gehad om de ware te vinden. Voor zover bekend is de middenvelder, pas 21 jaar, single. Misschien komt dat wel door zijn omzwervingen. Via zijn debuut in de jeugd bij FC Barcelona speelde hij achtereenvolgens bij PSG, PSV en RB Leipzig. Mogelijk wacht snel een nieuwe transfer. Misschien dan ook tijd nemen om de liefde te zoeken en vinden?

Ryan Gravenberch

Cindy Peroti klinkt heel exotisch, maar niets is minder waar. De vriendin van Ryan Gravenberch is 'gewoon' half Surinaams en half Nederlands. En niet iemand die pas op de Gravenberch-trein sprong toen hij het in Europa ging maken. Zij is al samen met de middenvelder sinds zijn tijd bij Ajax, de club waar hij doorbrak. Ze staat ook nog eens in de FHM500, de verkiezing van mooiste vrouwen van Nederland.

Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum is vader van een groot gezin. Met zijn ex-vriendin Virginia Braaf kreeg hij twee kids: Ki-Yeann en Aysïa-Mae. Daarna was hij heel lang samen met Mirella Pereira en ook met haar kreeg Wijnaldum twee kinderen: Jacian en Julian. Maar volgens geruchten beëindigde het stel eind 2023 hun relatie. Het is niet duidelijk wat de huidige relatiestatus van Wijnaldum is.

Brian Brobbey

De meest mysterieuze van het stel is toch wel Brian Brobbey. De spits van Ajax en Oranje heeft bevestigd dat hij een relatie heeft met ene Elinde, maar tot op heden is nog niet uitgevogeld wie dat precies is. Op zijn eigen sociale media houdt hij haar verborgen en ook als er naar gevraagd wordt, wil Brobbey dat liever niet delen. Alleen aan Hans Kraay junior, de lollige verslaggever van ESPN.

Wout Weghorst

Wout Weghorst is de pinchhitter van het Nederlands elftal. Hij staat sowieso niet in de basis, maar moet het vanaf de bank doen. Maar in de liefde staat hij wel op één bij zijn gezin. Weghorst is samen met Nikki van Esch en samen kregen ze al drie kinderen: Juul, Lucie en Daantje. En er komt een vierde kind aan. Na zijn doelpunt in de voorbereiding op het EK tegen IJsland, vierde hij zijn goal op karakteristieke wijze.

Memphis Depay

Memphis Depay was volgens velen lang single, maar in de discussie over de haarband die hij droeg tijdens Nederland - Canada en Nederland - IJsland, liet hij iets ontglippen: "Mijn vriendin vindt mij dit leuk staan", zei hij toen. Wie die vriendin is en of het dé vriendin is, weet nog niemand. In het verleden was hij wel samen met Amerikaanse vrouwen. Eentje was de dochter van een bekende presentator en de twee waren zelfs verloofd.

Het opmerkelijke leven van Memphis Depay: over zijn moeder, zijn vriendinnen en zijn criminele 'broers' Maakt Memphis Depay een doelpunt, dan viert hij dat kenmerkend: wijsvingers in beide oren, ogen dicht, en vervolgens naar de hemel wijzen. Om die viering zit een gouden rand. Maar de voetballer heeft ook een rauwe rand. Dit is Memphis Depay, de bijna-topscorer van het Nederlands elftal.

Steven Bergwijn

Steven Bergwijn is samen met Sem Smit. Het model is ook al moeder van twee van zijn drie kinderen (Ayden en Lewis). Uit zijn eerdere relatie met Chloé Jay Lois kreeg de aanvaller van Ajax en Oranje ook nog Saint Steve Isai. Inmiddels zijn Smit en Bergwijn al lang samen.

Cody Gakpo

Cody Gakpo is van alle 26 spelers in de EK-selectie van Oranje het meest recent vader geworden. De aanvaller van Liverpool kreeg samen met zijn vriendin Noa van der Bij hun eerste kindje: Samuël. Hij werd eind april 2024 geboren. Cody en Noa zijn al jaren samen. Hun eerste foto samen dateert alweer van kerst 2020.

Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee meldde zich als laatste bij de EK-selectie van Oranje. De 23-jarige aanvaller van Bologna was net lekker van zijn vakantie aan het genieten in Amerika toen de bondscoach hem belde. Hij mag zich dus gaan opmaken voor zijn eerste eindtoernooi. Wat zijn vriendin daarvan vindt, is niet duidelijk. Maar Celina Kerr zal zich echt niet hoeven vervelen. Het model is zeer gewild door alle luxe merken. Samen hebben ze geen social posts, maar ze zijn al jaren samen.

Donyell Malen

De voormalig PSV'er en inmiddels aanvaller van Champions League-finalist Borussia Dortmund is samen met zijn 'queen' (zoals hij haar zelf noemt) Delisha Chanayla Malen. De twee zijn, gezien de achternaam van haar, ook al getrouwd. Veel deelt Donyell Malen niet op zijn socials met haar. Maar duidelijk is dat ze nog altijd gelukkig zijn. Ze hebben samen een zoontje, dat inmiddels al ruim anderhalf jaar oud is.

Ronald Koeman

We maken na de keepers even uitstapje naar de vrouw van de bondscoach. Bartina Koeman staat al heel lang aan de zijde van de bondscoach van het Nederlands elftal. Bartina en Ronald trouwden in 1985 en zijn dus al bijna 40 jaar getrouwd. Samen kregen ze drie kinderen: Ronald Koeman junior, Tim Koeman en Debbie Koeman. Koeman junior is bekend als keeper van TOP Oss en sinds 2021 voor Telstar. Bartina Koeman woont nog steeds een groot gedeelte van het jaar in hun huis in Barcelona, maar recent maakte ze bekend dat ze vanwege teruggekeerde kanker weer vaker in Nederland is om naar het ziekenhuis te gaan.