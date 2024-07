Ex-hockeyster belandde op naaktstrand: 'Allemaal tollies, niveau was niet hoog maar moest kijken'

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben een nieuwe podcast: 'En door'. Daarin vertellen de vriendinnen smakelijke anekdotes, die soms wel en soms totaal niets met sport te maken hebben.

De aflevering die begin juli 2024 online is gezet, heeft een veelbelovende titel: 'Oranjefans en wapperende piemels'. Dat eerste verwijst uiteraard naar het EK voetbal in Duitsland. Hoog vertelt dat ze naar ons buurland wilde gaan, om ook iets mee te maken van de oranjekoorts.

Maar het lukte niet om last minute iets te regelen, dus bleven zij en partner Kelvin de Lang (hoofdscout bij Ajax) maar in Nederland. En zo belandden ze op dinsdag 25 juni op het strand. Het was bloedheet.

Naakte mensen

"Een van mijn beste vriendinnen uit Bali kwam over", vertelt Hoog. "Vorig jaar wilden we al in een huisje op het strand." Dat lukte in 2023 niet ,maar nu in 2024 kwam het er wel van. "Een vriendin van me heeft dat. Daar was ik met haar heen", legt Hoog uit.

De kinderen van de twee waren ook mee. Althans: de eerste dag. "De dag daarna ging iedereen weg. Ben ik daar ook nog een nacht in mijn eentje geweest. Ik heb mijn telefoon weggelegd. Ik heb een wandeling gemaakt. Alleen maar naakte mensen. Allemaal blote tollies. Het niveau was niet heel hoog. Allemaal oude mensen." (Tollie is Surinaams voor penis.)

'Zo dom van ons, wij durfden dat gewoon niet': ex-hockeysters schamen zich Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds vorige week even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Betrapt

Ondanks dat Hoog niet onder de indruk was van wat er te zien was, bleef ze wel gluren. "Maar ik moet kijken. Dan voel je je meteen betrapt als je kijkt. Zonnebril op, doen alsof ik naar de zee kijk. Die mensen voelen zich zo vrij!"

"Er was ook een stel dat net een kindje hadden gekregen. Zij had wel een broekje aan. Hij liep er achteraan met die tollie die alle kanten uitging. Boing boing. De baby had een romper aan. En een hoedje op. Ik zie het al voor me dat Kjel [Kelvin de Lang] in een blote tollie achter me aan loopt. Dan zoekt hij sjoege, dat weet je meteen al. Ik liep wel in mijn puberteit met mijn bikinitopje af. In mijn blote borsten. Maar nu doe ik dat niet meer."

Waarna Van As een omstander imiteert die dan roept: "Hey Ellen, fotootje?"

'Ik verlang er naar om anoniem te zijn, dat je lekker kan tongen': ex-hockeysters Van As en Hoog over 'bekend zijn' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds vorige week even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Naaktslak

De ex-hockeysters bespreken wel vaker onderwerpen in dit straatje. Zo ging het eerder over een Japanse teamgenote. Toen zij zich uitkleedde om te gaan douchen, bleek ze nogal heftig behaard te zijn op plekken waar de gemiddelde Nederlandse hockeyster zich scheert. Lachend hadden de twee het toen over 'naaktkatten' en 'marmotten'.