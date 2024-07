Dit is de vermoedelijke opstelling van Nederland tegen Turkije in de kwartfinale

Mysterieus. Dat is het woord waarmee je de houding van Ronald Koeman kan omschrijven wat betreft de opstelling van Oranje. Toch gaf hij wel bepaalde hints waar je iets mee kan. Tot nu toe heeft Koeman altijd al verrast met de opstelling. Maar hoe verder je komt, hoe meer dat een risico is. Dit is de vermoedelijke opstelling van Oranje.

"We hebben meerdere mogelijkheden, dat is prettig voor mij", begon Ronald Koeman toen er over gevraagd werd op de persconferentie. Het ging over de rechterkant, waar Steven Bergwijn tegen Roemenië speelde, maar waar Donyell Malen erin kwam en twee keer scoorde. "De wedstrijd kan vragen om iets anders. Hoe dat eruit ziet, zal je morgen zien", vervolgde Koeman. Die meerdere mogelijkheden komen niet zomaar ergens vandaan. Nog geen enkele wedstrijd speelde Nederland met dezelfde elf namen aan de start.

Eén twijfelgeval in de selectie

Koeman is met 25 spelers naar Berlijn afgereisd, Ian Maatsen is ziek in Wolfsburg achtergebleven. Andere twijfelgevalletjes waren Nathan Aké, Jerdy Schouten en Bergwijn. Schouten gaf zelf al aan dat hij weer fit is en zal dus gewoon spelen. Koeman bevestigde op de persconferentie dat Aké ook weer fit is. Zijn naam kan dus ook op het papiertje. Alleen Bergwijn, daar was Koeman nog niet zo zeker over.

Kniepees

Bergwijn speelde een heel goede helft tegen Roemenië als een soort tweede nummer 10. Hij ontwrichtte daarmee het middenveld van Roemenië waardoor Denzel Dumfries de gigantisch veel vrijheid had op de rechterkant. Bergwijn werd in de rust gewisseld, omdat hij een pijntje had na een behoorlijke tackle. Koeman bevestigde dat hij daardoor nog een twijfelgeval was: "Het heeft iets te maken met zijn kniepees."

Dat zorgt ervoor dat er in ieder geval één positie in het veld ter discussie staat: de rechtsbuitenpositie. De oplossing leek eindelijk gevonden nadat Xavi Simons, Jeremie Frimpong en Donyell Malen het hadden geprobeerd. Laatstgenoemde paste in dit systeem in ieder geval beter op de rechtsbuitenpositie dan tegen Oostenrijk, toen heel Nederland een offday had. Malen kwam er als invaller van Bergwijn in tegen Roemenië en scoorde tweemaal. Hij is de logische vervanger als Bergwijn niet speelt.

Koeman op zoek naar vastigheid

Mocht Bergwijn het toch halen, iets wat morgenochtend bepaald wordt, dan is de verwachting dat hij gewoon gaat spelen. Koeman had een werkende formule gevonden om de tegenstander te ontregelen en zal tegen Turkije hetzelfde willen proberen. Hij wil een tegenstander 'kapot spelen' door ze enorm veel meters te laten maken. Turkije maakt al erg veel meters de spelers liggen elke wedstrijd bekaf op het veld. Dat kan in het voordeel werken van het plannetje van Koeman.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal

Verbruggen; Ake, Van Dijk, De Vrij, Dumfries; Schouten, Reijnders, Xavi Simons; Gakpo, Memphis, Bergwijn

