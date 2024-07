Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk op de bank tegen Engeland? 'Daar heb ik wel over nagedacht'

Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. In aanloop naar de halve finale tegen Engeland gaat Van Aerle in op een mogelijke plek op de bank voor Virgil van Dijk. "Ik vind hem niet in vorm", zegt de winnaar van het EK 1988.

Er staat Nederland opnieuw een wedstrijd van jewelste te wachten, ondanks dat Engeland ook niet in vorm is. Maar desondanks zijn ze beiden met vallen en opstaan, zonder geweldig voetbal, in de halve finale van het EK gekomen. Ik vind Engeland een heel saaie manier van spelen hebben, maar die selectie is niet normaal. Dan denk ik: 'hoe kan deze ploeg zó matig spelen?'.

Opnieuw basisplaats voor Memphis Depay

In aanloop naar de wedstrijd tegen Engeland wordt natuurlijk weer geroepen dat Memphis Depay op de bank moet, maar dat zie ik niet gebeuren. Hij is niet de man in vorm, maar gaat écht niet op de bank belanden. Dan moet je hem dus op een andere plek zetten, maar dan moet hij ook weer wennen. Ik zie het niet gebeuren.

En een andere reden dat ik Memphis niet zou wisselen, is dat je dan met Wout Weghorst moet starten. En als je met je pinchhitter start, heb je die niet meer achter de hand. Dan kun je hem niet meer gebruiken, terwijl hij daarin echt heel erg belangrijk is.

Van Dijk op de bank bij Oranje

Een ander discussiepunt is natuurlijk aanvoerder Virgil van Dijk en daar kan ik me wel in vinden. Hij is niet in vorm dit EK, dus ik heb er wel over nagedacht om hem op de bank te zetten. En dan zou Micky van de Ven hem moeten vervangen, ook met het oog op de snelheid van Bukayo Saka. Maar dat gaat Ronald Koeman niet doen.

Van Dijk, Memphis en ook Frenkie de Jong waren hoe dan ook zekerheidjes in het elftal van Koeman. Die worden er niet uitgehaald, omdat ze een vaste waarde zijn. Daarom verwacht ik niet dat hij daaraan gaat sleutelen. Maar ik had een wissel van Van Dijk zeker in mijn achterhoofd.

Bakken vol kritiek uit Engelse media

In voorbereiding op Nederland - Engeland lees ik natuurlijk ook de Engelse kranten en die hebben veel invloed. De legendarische oud-spelers in Engeland zijn niet mals en die vinden altijd wel iets om kritisch op te zijn. Dit EK is dat bijvoorbeeld het systeem en de wisselspelers zoals Cole Palmer en Trent Alexander-Arnold. De Engelse media is harder dan ooit voor Gareth Southgate.

En natuurlijk kunnen wij in Nederland er ook iets van en zijn we erg kritisch. Dat mag ook wel, maar ik vind het te makkelijk om het Nederlands elftal volledig af te breken. Daar houd ik niet van. We staan wel in de halve finale en dat moeten we met z'n allen niet vergeten. Het is met vallen en opstaan, maar we staan er wel.

Spanje of Frankrijk in de finale?

Dinsdagavond is er ook een mooi potje om naar uit te kijken, hè. Spanje tegen Frankrijk. Laten we hopen op Spanje, want die spelen zo leuk voetbal. Ik dacht vooraf: ‘Spanje is een jonge ploeg in opbouw.' Maar die hebben me zo verbaasd. Ik wist niet dat ze al zo ver waren.

Misschien kun je hen wel beter treffen dan Frankrijk, want daar hebben we het altijd moeilijk mee. Misschien kan Oranje beter spelen tegen een ploeg als Spanje, ondanks dat ze de favoriet zijn.

Voorspellen met Berry

Ik hoop in ieder geval dat Nederland - Engeland een mooie wedstrijd wordt. Alle ingrediënten zijn aanwezig in de selectie om een goede pot neer te zetten. En dan gaan we er vanuit dat Oranje aan het langste eind trekt met een 2-1 overwinning. En dan op naar de finale.

