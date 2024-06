Quinten Timber geeft duidelijkheid: 'Daarom zit ik niet bij de EK-selectie'

Quinten Timber heeft duidelijkheid gegeven over de reden waarom hij niet meegaat naar het EK. De laatste paar dagen gingen er verschillende geruchten rond over de speler van Feyenoord. Het was onduidelijk of hij nou wel of niet fit genoeg was.

"De laatste paar dagen is er in de media veel gezegd over mijn beschikbaarheid voor het nationale team", begint Timber zijn bericht op Instagram. Er gingen tegenstrijdige berichten rond over de fitheid van de 22-jarige middenvelder.

'Nee'

De Telegraaf meldde dat Timber ’nee’ moest antwoorden toen Ronald Koeman hem maandag, na het afvallen van Frenkie de Jong vroeg om als vervanger mee te gaan met de selectie. Zijn blessure was erger dan verwacht.

Gek genoeg werd eerder nog in Rondo gezegd dat Timber wél fit was. Presentator Wytse van der Goot had zelfs contact met het management van Timber, dat aangaf dat hij volop in training was. De afgelopen dagen zou er zelfs 'heel veel contact' met Oranje zijn geweest.

De waarheid

Timber geeft nu zelf duidelijkheid. "De waarheid is dat ik vlak voor het einde van het Eredivisie-seizoen geblesseerd ben geraakt. Hoewel het elke dag wat beter ging, kan ik nog steeds niet zonder beperkingen meetrainen. Daarom zit ik niet bij de selectie voor het EK 2024."

Een flinke domper voor de Feyenoorder. "Ik voelde me vereerd dat er kans was dat ik Nederland mocht representeren op zo'n groot toernooi. Maar nu is het nog niet mijn tijd. Ik wens het team het beste en en zal Oranje natuurlijk blijven steunen vanuit huis!"

EK voetbal

Nederland komt zondag voor het eerst in actie op het EK. Op vrijdag opent gastland Duitsland het toernooi met een wedstrijd tegen Schotland. Oranje speelt de eerste wedstrijd in Groep D tegen Polen. Daarna volgen duels met Frankrijk en Oostenrijk.