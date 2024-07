TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Portugal - Frankrijk

Topfavoriet Frankrijk besliste het in de achtste finale tegen België pas enkele minuten voor tijd, terwijl Portugal zelfs strafschoppen nodig had om Slovenië te verslaan. Maken de toplanden het in de onderlinge kwartfinale net zo spannend? Lees hier op welke zender je naar de wedstrijd tussen Portugal en Frankrijk op het EK 2024 kijkt.

Portugal had in het eerste groepsduel tegen Tsjechië een late treffer van Francisco Conceiçao nodig om te winnen. De voormalig Ajacied scoorde in de blessuretijd de 2-1 en voorkwam zo dat de Portugezen direct averij opliepen. In het duel erop werd Turkije probleemloos aan de kant geschoven (0-3), waardoor groepswinst een feit was. Zo kwam het dat de ploeg van Roberto Martinez in de laatste poulewedstrijd aantrad met enkele reserves en zich liet verrassen door Georgië (2-0).

Gefrustreerde Cristiano Ronaldo barst in tranen uit na gemiste penalty tegen Slovenië op EK Cristiano Ronaldo beleefde maandagavond niet zijn beste avond op het voetbalveld. De aanvaller probeerde tijdens de achtste finale van Portugal op het EK tegen Slovenië alles om een doelpunt te maken, maar dat wilde maar niet lukken. Zelfs een penalty was niet aan hem besteed op een frustrerende avond voor de superster. Dat zorgde voor tranen bij Ronaldo. Portugal won uiteindelijk wel.

Voor Portugal had die uitslag geen verdere gevolgen en dus speelde het in de achtste finale tegen Slovenië. Daarin werd in de reguliere speeltijd niet gescoord. Cristiano Ronaldo kreeg in de verlenging de uitgelezen kans om Portugal naar de kwartfinale te schieten, maar zag zijn strafschop gestopt worden door Jan Oblak en barstte vervolgens in tranen uit. Benjamin Sesko kreeg nog dé kans om Slovenië te laten stunten, maar kreeg de bal niet langs Portugal-goalie Diogo Costa. Hij pakte de hoofdrol in de strafschoppenserie door alle drie de Sloveense pingels te keren. Omdat Ronaldo, Bruno Fernandes en Bernardo Silva geen fouten maakten, kwam Portugal met de schrik vrij.

Diogo Costa keept wedstrijd van zijn leven en redt Cristiano Ronaldo: 'Iedereen maakt fouten' Diogo Costa keerde maandagavond alle strafschoppen van Slovenië in de strafschoppenserie van de achtste finale. Zo behoedde hij Portugal van uitschakeling op het EK voetbal en redde hij Cristiano Ronaldo van een rol als schlemiel.

Gelukjes

Het Frankrijk van Didier Deschamps speelt zoals het Frankrijk van Deschamps dat al jaren doet. Het neemt weinig risico en hoopt dat het de wedstrijd met een bevlieging van Kylian Mbappé, Antoine Griezmann of Ousmane Dembele kan belissen. Of met gelukjes, want Frankrijk won twee wedstrijden dit toernooi: beide met 1-0 en beide doelpunten waren eigen goals.

Gelukkig Frankrijk stuurt België dankzij pechvogel Jan Vertonghen naar huis op EK Frankrijk heeft op een hele gelukkige wijze België uitgeschakeld op het EK voetbal. Beide landen stelden lange tijd teleur en uiteindelijk was er een eigen doelpunt nodig om de beslissing te brengen. Jan Vertonghen was de pechvogel in de slotfase, want via zijn been vloog een voorzet van Randal Kolo Muani in het Belgische doel: 1-0.

In de eerste groepswedstrijd kopte oud-Ajacied Maximilian Wöber de bal op vreemde wijze achter zijn eigen doelman. In de achtste finale was het een andere voormalig Ajax-verdediger, Jan Vertonghen, die de bal via zijn rug in het eigen doel zag belanden. Slechts vijf minuten voor tijd scoorde Frankrijk zo het begeerde doelpunt. Daavoor werd nog met 0-0 gelijkgespeeld tegen Nederland en eindigde de laatste groepswedstrijd tegen Polen in een 1-1 remise.

Zender Portugal - Frankrijk

Of Portugal en Frankrijk hun onderlinge wedstrijd ook zo laat beslissen, is vrijdagavond vanaf 21.00 uur te zien op NPO 1. Om 20.15 uur begint op diezelfde zender Studio Fußball, waarin voorbeschouwd zal worden op deze kwartfinale. Tien minuten voor de aftrap gaat vervolgens de focus naar het stadion voor de opkomst en volksliederen.

Veelbesproken Engelse scheidsrechters fluiten eerste kwartfinales EK, Nederlandse VAR bij Portugal - Frankrijk De UEFA heeft Pol van Boekel aangesteld als VAR bij Portugal - Frankrijk. De eerste twee kwartfinales worden allebei gefloten door Engelse scheidsrechters die eerder dit toernooi al in opspraak kwamen.

