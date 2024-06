Vermoedelijke opstellingen Borussia Dortmund en Real Madrid: Nederlander start in Champions League-finale

Borussia Dortmund en Real Madrid staan zaterdagavond op Wembley tegenover elkaar in de finale van de Champions League. Wie wint de grootste Europese prijs? De kans bestaat dat er twee Nederlander de Champions League winnen: Ian Maatsen en Donyell Malen. Eén Nederlander start volgens de vermoedelijke opstellingen van Borussia Dortmund en Real Madrid.

Dat is Ian Maatsen. De linksback kreeg onlangs nog een teleurstelling te verwerken, nadat hij niet geselecteerd was voor het Nederlands elftal voor het EK. In Duitsland, waar de eindronde plaatsvindt en waar Maatsen wekelijks te zien was, werd met verbazing gereageerd. "Ik was zeer, zeer verbaasd", sprak Dortmund-trainer Edin Terzic. "Ian was in de tweede seizoenshelft de beste linksback van de competitie. Voor mij is dit onverklaarbaar", voegde Julian Brandt daar aan toe.

Volgens de ouders van Maatsen was de linksback 'teleurgesteld'. "Maar het hoort ook bij de sport", aldus vader Edward, die zich samen met zijn vrouw Wendy kan opmaken voor een basisplaats van hun zoon in de finale van de Champions League. "Onbeschrijfelijk", noemden ze het bereiken van de eindstrijd.

Vermoedelijke opstelling Borussia Dortmund

De UEFA denkt namelijk dat Maatsen vanavond start. Hij is de enige Nederlander, want Donyell Malen moet genoegen nemen met een plekje op de bank. Overigens zit de afzwaaiende Marco Reus ook reserve.



Vermoedelijke opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug

Vermoedelijke opstelling Real Madrid

Bij Real Madrid neemt er ook iemand afscheid, namelijk Toni Kroos. De Duitser stopt na dit seizoen definitief met voetballen, wel doet hij nog mee aan het EK. Kroos begint wel aan de finale.



Vermoedelijke opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior

Bij Real Madrid is er ook een noodgedwongen wijziging onder de lat. Thibaut Courtois speelt omdat Andriy Lunin griep heeft.

TV-gids

Deze finale wil je uiteraard niet missen. Dat hoeft ook niet. En via onze tv-gids weet je precies op welke zenders je moet zijn, er is namelijk keuze. Let op: de voorbeschouwingen beginnen al vroeg.

Nederlandse winnaars

Ian Maatsen en Donyell Malen kunnen de 20ste en 21ste Nederlander worden die de Champions League winnen. Patrick Kluivert, Danny Blind, Frank Rijkaard, Edwin van der Sar (twee keer), Michael Reiziger, Frank en Ronald de Boer, Edgar Davids, Clarence Seedorf (vier keer), Marc Overmars, Jaap Stam, Giovanni van Bronckhorst, Mark van Bommel, Wesley Sneijder, Ibrahim Afellay, Arjen Robben, Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en Nathan Aké wonnen hem al.