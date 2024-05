Volop complimenten voor Feyenoord-target vanuit Oekraïne: 'Ik hoop en verwacht dat hij hier blijft'

Marino Pusic won woensdag de Oekraïense bekerfinale en pakte daarmee de dubbel. Eerder werd hij ook al kampioen van de competitie. Een succesvol seizoen voor de voormalig assistent-trainer van Feyenoord. Raimond van der Gouw, een van Pusic' directe collega's, is lovend over Pusic.

Van der Gouw is keeperstrainer bij Shakhtar Donetsk en maakt Pusic dagelijks mee. Hij vindt Pusic, op alle vlakken die je moet beheersen als trainer, een goede hoofdcoach. "Ik kan alleen maar positief zijn over Marino. Kijk alleen al naar zijn manier van voetballen bij Shakthar en de resultaten die we hebben behaald. Ook in de Champions League hebben we echt iets neer weten te zetten. Dat weet hij allemaal heel erg goed te managen", zei Van der Gouw in gesprek met verslaggever Aron Kattenpoel Oude Heerink van Sportnieuws.nl.

Arne Slot gunt Feyenoord een trainer als Marino Pusic: 'Een fantastische trainer en een geweldig mens' Arne Slot bevestigde vrijdag de nieuwe trainer van Liverpool te zijn. Een van de namen die hem zou kunnen opvolgen bij Feyenoord is zijn oude assistent en de huidige Shakthar Donetsk-trainer Marino Pusic. Slot zou het voor zowel Feyenoord als Pusic een heel erg mooie stap vinden.

Geruchten over Pusic en Feyenoord

Met het aanstaande vertrek van Arne Slot bij Feyenoord passeren veel namen de revue, zoals die van Pusic. Van der Gouw vindt het niet gek dat de naam van de oud-Feyenoorder naar voren wordt geschoven. "Hij heeft al eerder zijn visitekaartje afgegeven bij Feyenoord, kampioen geworden met FC Twente en was een uitstekende assistent bij AZ. Daardoor weten ze wat ze in De Kuip halen. Ik zou het een logische keuze vinden van Feyenoord, maar ik hoop en verwacht niet dat hij hier vertrekt. Hij heeft het bij Shakthar heel goed voor elkaar. Hopelijk maakt hij dit heel mooie project af."

'De oorlog is confronterend'

Afgelopen winter werd Van der Gouw aangesteld als keeperstrainer van Shakthar Donetsk. De voormalig doelman van onder meer Vitesse en Manchester United heeft nog steeds elke dag te dealen met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. "We worden constant met de oorlog geconfronteerd. De omstandigheden zijn allesbehalve ideaal."

"Je wordt elke wedstrijd met je neus op de feiten gedrukt", aldus Raimond van der Gouw.

Zo wordt voor iedere wedstrijd het nationale lied van Oekraïne gezongen en doet een oorlogsslachtoffer de aftrap. "Dat maakt het natuurlijk het meest confronterend, want je wordt elke wedstrijd met je neus op de feiten gedrukt", aldus Van der Gouw, die met een dubbel gevoel naar zijn periode bij Shakthar kijkt. "Sportief gezien bevalt het heel goed en op basis daarvan is het een goede keuze. Maar de andere kant is wel heel heftig en confronterend", besluit Van der Gouw.