'Een commerciële natte droom': begripvolle woorden voor Frank van den Broek in de Tour de France

Frank van den Broek tekende de eerste etappe van de Tour de France. De 23-jarige Nederlander was zelfs zo sterk, dat hij zijn kopman Romain Bardet de etappezege én de gele trui gunde. Velen vonden dat raar, maar Thijs Zonneveld niet.

In zijn column in het Algemeen Dagblad verbaasde Zonneveld zich niet over de geste van Van den Broek. 'Dat hij de eerste etappe in zijn eerste Tour niet won, zullen de meeste Nederlandse kijkers niet bepaald leuk hebben gevonden', schrijft Zonneveld. 'Maar laten we wel wezen: zijn ploeggenoot Romain Bardet hield op de laatste klim in om VDB mee te nemen naar de slotkilometers.'

Kapot

Van den Broek zei het zelf ook al: hij zat helemaal kapot in de slotkilometers. Van gunnen was volgens hem niet eens sprake, want hij had nauwelijks energie om nog om de ritzege te strijden. Hij mag zich zondag tijdens de tweede etappe in het groen hullen en is ook nog eens leider in het jongerenklassement. En daarbij: alle ogen zijn op de ploeg (dsm-firminech PostNL) gericht met geel, groen, wit én de gouden rugnummers.

En dat is precies waar de Tour op hoopte, volgens Zonneveld. 'Een immens populaire Franse kopman die in zijn laatste Tour de France het geel pakt: dat is een publicitaire en commerciële natte droom. VDB’s carrière is pas net begonnen. Hij weet nog niet eens wat voor een renner hij is, waar zijn grenzen liggen, wat hij wel en niet kan.'

'Ridicuul sterk'

Zonneveld vat de jonge carrière van VDB treffend samen. 'Hij dwong een plekje af in de Tourselectie, kreeg het voor elkaar om in de eerste de beste etappe meteen in de kopgroep te zitten en bleek daarin zo ridicuul sterk te zijn dat hij bijna zijn eigen kopman uit het wiel reed in de laatste, vlakke kilometers. Als het een jongensboek zou zijn, zou je het flauw vinden omdat het té snel gaat.

Tour de France

