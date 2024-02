En dat is zes! Weergaloze Mathieu van der Poel wéér wereldkampioen veldrijden, concurrentie volstrekt kansloos

Mathieu van der Poel heeft met groot vertoon van macht zijn zesde wereldtitel veldrijden veroverd. Op het loodzware parkoers in het Tsjechische Tabor stond er simpelweg geen maat op de Nederlander. Zilver was er voor Joris Nieuwenhuis.

Van der Poel won tot vandaag dit seizoen twaalf van de dertien veldritten waaraan hij meedeed. Hij stond in Tabor dan ook als dé uitgesproken topfavoriet aan de start. Sterker nog, zijn Belgische rivalen leken zich op voorhand al neer te leggen bij een nieuwe titel voor de Nederlandse alleskunner. En zo gek bleek dat niet.

Van der Poel kende een uitstekende start en ging als eerste het veld in. Alleen zijn Belgische ploeggenoot Niels Vandeputte kon met hem mee in de eerste minuten. Na vier minuten was er echter ook voor hem geen houden meer aan en Van der Poel ging solo verder.

Na de eerste ronde was het gat met naaste achtervolger Joris Nieuwenhuis al acht seconden, de rest volgde op meer dan 20 tellen. Een rondje later was het gat met Nieuwenhuis twaalf seconden en met de rest minimaal 39. De organisatie besloot het aantal ronden te beperken tot zes en dus was de cross ruim binnen het uur klaar.

Van der Poel bleef ondertussen maar verder weg rijden, terwijl Nieuwenhuis moest toestaan dat Michael Vanthourenhout steeds dichterbij kwam in de strijd om zilver. De Belg redde het echter niet om aansluiting te maken en moest genoegen nemen met brons.

Van der Poel stapte op de finish nog even af en nam de tijd om zijn fiets aan het publiek te tonen. Ongetwijfeld tot grote tevredenheid van zijn sponsor.

Het podium van het WK veldrijden 2024: Joris Nieuwenhuis, Mathieu van der Poel en Michael Vanthourenhout.

"Het was voor mij de belangrijkste race van het veldritseizoen", zei een nuchtere Van der Poel in een eerste reactie. "Dus ik ben er blij mee. Ik heb de koers in handen genomen, zo voorzichtig mogelijk om alles heel te houden. Er kwamen veel stenen boven en ik wilde niet lek rijden. Gewoon winnen was alles wat ik moest doen vandaag." Ook vertelde hij bij de NOS dat over twee weken duidelijk wordt wat hij dit jaar op de weg van plan is.

Lars van der Haar

Pechvogel van de dag was Lars van der Haar. De Nederlander lag op een vijfde plaats toen zijn ketting brak. Dat betekende dat hij zo'n vier minuten moest rennen naar de materiaalpost. Daarmee was een topklassering buiten bereik.

Zesde wereldtitel Van der Poel

Van der Poel werd eerder wereldkampioen in 2015, 2019, 2020, 2021 en 2023. Aangezien de Nederlander in 2022 niet meedeed, won hij dus de laatste vijf WK's waaraan hij meedeed. Zijn grootste rivalen Wout van Aert en Tom Pidcock ontbraken vandaag in Tabor.

Twijfels over toekomst Van der Poel

Na zijn zege in de Wereldbeker in Hoogerheide vorige week zondag liet Van der Poel doorschemeren dat hij in de toekomst wel eens flink minder veldritten zou kunnen gaan rijden. Gezien zijn ambities op de weg, overweegt hij zijn winters anders in te gaan richten. In warmere oorden bijvoorbeeld. Waar hij wat langere trainingen af kan werken in plaats van een uur alles geven in het veld.

"Dat zijn niet de trainingen die je nodig hebt in het voorjaar", aldus de tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen. "Dan heb je misschien meer aan vijf, zes uur duurtraining dan aan een uur rond je omslagpunt rijden. Ik rijd vooral omdat ik het leuk vind."