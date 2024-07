Tadej Pogacar fietste met dit peperduur horloge het record op Plateau de Beille uit de boeken

Tadej Pogacar reed afgelopen zondag in recordtempo Plateau de Beille op. De Sloveense wielergigant deed 39:43 over de klim van 15,8 kilometer met een stijgingspercentage van 7,9 procent. Dat deed Pogacar met een peperduur klokkie om zijn linkerpols.

Het Laatste Nieuws ging op horlogejacht na het zien van de winnende foto van Pogi op Plateau de Beille. Zij kwamen erachter dat hij een Richard Mille RM 011 Yellow Edition droeg. Deze kost een slordige 339.990 euro. Het gele bandje van zijn horloge matchte mooi met zijn volledig gele tricot en zijn Colnago met gele accenten.

Tadej Pogacar is zelf net zo verbaasd over zijn prestatie in de koninginnenrit: 'Ik trapte de hoogste waardes ooit' De Tour de France lijkt na de volgende dreun van Tadej Pogacar beslist. De Sloveen van UAE Team Emirates verdedigt in de slotweek een voorsprong van ruim drie minuten in het algemeen klassement. Op de tweede rustdag van de Tour laat Pogacar aan de pers weten dat hij verwacht dat de strijd om het geel nog niet is gestreden.

Samenwerking met Richard Mille

Pogacar heeft wel het voordeel dat zijn werkgever UAE Team Emirates een samenwerking heeft met het luxe horlogemerk Richard Mille. "Zij hebben keer op keer bewezen dat ze hoge standaarden hanteren. Bij Richard Mille delen we dezelfde passie voor uitmuntendheid en zijn we verheugd om samen te werken met Mauro Giannetti en zijn team. Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal voor ons, omdat we dichter bij de sportgemeenschap in het Midden-Oosten komen."

Michael Boogerd keek verbijsterd naar 'krankzinnige' Touretappe: 'Heb dit nog nooit gezien' Michael Boogerd wist niet wat hij zag toen Tadej Pogacar in de Touretappe van zondag weer fors tijd pakte op zijn concurrenten. De oud-wielrenner maakte al veel mee in zijn carrière, maar de dominantie van de Sloveen is volgens hem zelden vertoond.

Pogacar is deze Tour de France niet de enige ritwinnaar met een Richard Mille om zijn pols. Eerder deed Mark Cavendish zijn armen al eens in de lucht met daaraan een Richard Mille RM 67-02. Deze is overigens 'maar' 200.000 euro.

Prijzengeld Tour de France

De eindwinnaar van de Tour de France krijgt een half miljoen euro. Pogacar is dus hard op weg zijn Richard Mille dubbel en dwars terug te verdienen. Van al het prijzengeld dat hij krijgt, zal hij waarschijnlijk wel een deel afstaan aan zijn knechten. Lees hier waar de huidige teller van Pogi op staat:

Prijzengeld Tour de France: Tadej Pogacar en co verdienen veruit het meest, geplaagd topteam moet het met fooi doen Het peloton geniet op deze maandag van de tweede rustdag in de Tour de France. Met Tadeaj Pogacar stevig in het geel en Biniam Girmay in het groen doen de renners de benen omhoog. Hoogste tijd dus om de financiële balans op te maken.

Tour de France 2024

De Ronde van Frankrijk is zaterdag 29 juni begonnen in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.