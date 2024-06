Ranomi Kromowidjojo vertelt over haar breuk met Pieter van den Hoogenband: 'Lag ik daar tussen al mijn bekers en medailles'

Sinds Ranomi Kwomowidjojo in januari 2022 stopte met zwemmen op professioneel niveau, geniet ze van haar nieuwe leven, hoewel ze nog zoekende is in hoe ze dat precies wil inrichten. Wel schreef ze een boek, waarin ze vertelt over haar relatie met voormalig topschaatser Pieter van den Hoogenband en de band met haar oud-trainer. Terugblikkend ziet ze dat ze is veranderd en een aardiger mens is geworden. 'Ik had één focus."

"We hangen niet elke avond in de lampen", vertelt Kromowidjojo in een interview met weekendmagazine Mezza. Maar met haar man Ferry, die rond dezelfde tijd stopte met zijn zwemcarrière, haalt ze veel in. "We gingen vooral in het begin veel uiteten. Minimaal drie keer per week."

Aanleiding van het interview is de biografie van de oud-zwemmer die 11 juni uitkomt. Ze begon met schrijven toen ze na haar carrière niet goed wist wat ze moest doen met alle tijd die ze had. "Ik was kort genoeg gestopt om me alles goed te herinneren, en lang genoeg om terug te blikken en te zien: ik ben veranderd", weet Kromowidjojo. Inmiddels heeft ze al een drukkere agenda, met ambassadeurswerk, presentaties, coaching bij de Zwembond, werk bij Brabantsport en binnenkort de Olympische Spelen.

Aardiger

Na het beëindigen van haar carrière in januari 2022 ging het leven van Kromowidjojo er heel anders uitzien. Dat zorgde er ook voor dat de olympisch kampioene zich anders ging gedragen.

"Ik ben opener geworden, aardiger. Vroeger noemde de pers me weleens ‘ijskonijn’. Dat was niet fijn om te horen, ik begreep het ook niet echt."

Ranomi Kromowidjojo poseert met haar goude medaille na winst op de 50 meter vrije slag op de Spelen van 2012 in Londen. Aliaksandra Herasimenia en Marleen Veldhuis vielen ook in de prijzen. © Getty Images

Toen ze bezig was met haar boek, sprak Kromowidjojo met veel bekenden uit haar zwemtijd. Zo ook Patrick Pearson, coach van de olympische zwemmers. Pearson zei toen tegen Kromowidjojo: "In het begin, toen we nog niet samenwerkten, groette jij me niet als we elkaar zagen in het zwembad." Kromo was erg verbaasd toen ze dat hoorde. "Ik dacht: huh? Wat raar? Ik kénde je toch gewoon? Maar hij zei: 'Jij was gewoon zó met je ding bezig.' Ik denk dus dat dat het was. Ik had één focus."

Relatie met Pieter van den Hoogenband

In het interview blikt Kromowidjojo ook terug op haar relatie met ex-partner Pieter van den Hoogenband en de rol van haar trainer Jacco Verhaeren. "Pieter en mijn trainer Jacco waren mijn steunpilaren. Ik volgde hen blindelings. Niet dat ik een mak schaap was, ik had mijn eigen plan, maar als Jacco een schema opstelde, of Pieter zei: 'Probeer eens op een andere manier in het water te liggen', dan deed ik dat."

Bom

Totdat Verhaeren vlak na de succesvolle Spelen van 2012 een bom dropte. Hij stopte als zwemtrainer en dus ook als trainer van Kromowidjojo. "Met zijn vertrek begon de chaos", blikt ze terug. Met haar nieuwe trainer klikte het niet, waarop ze liet weten niet met hem verder te willen werken. Maar ze heeft het Verhaeren nooit verweten. "Ik heb liever dat als iemand niet meer honderd procent committed kan zijn, hij dat eerlijk zegt. Dat waardeer ik. En het heeft juist iets goeds aangewakkerd." Ze trok een les uit de ervaring. "Als niet alles perfect gaat, kan ik het ook."

Het was echter wel een klap. En niet de laatste, want het ging ook mis in haar relatie met Van den Hoogeband. Hij was net gestopt met de sport en kon vrij leven, in tegenstelling tot zijn vriendin. En er was dat leeftijdsverschil van twaalf jaar. Van den Hoogenband beëindigde de relatie.

Kromowidjojo weet het nog goed. "Ik reed compleet overstuur naar Groningen, naar mijn ouders, wilde niet alleen zijn. En daar lag ik. Op mijn bed in mijn ouderlijk huis, doodongelukkig te wezen omdat de twee belangrijkste mannen in mijn leven weg waren." Het voelde alsof alles in elkaar was gedonderd, van haar carrière tot haar relatie. "Terwijl ik daar tussen al mijn bekers en medailles lag. Opgebaard in mijn eigen museum."

Nieuwe liefde

Aan de hand van Jeroen van den Brink, de man van een vriendin en een bekende in de topsportwereld, klom de zwemster uit het dal. "Hij werd mijn mentor." En het zwemmen haar houvast. Daarin vond ze ook haar nieuwe liefde. In 2015 ontmoette ze Ferry Weertman, een openwaterzwemmer op lange afstanden, die later ook olympisch kampioen werd. Inmiddels is het stel getrouwd en ontdekt het samen de wereld na de topsport.