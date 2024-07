Rico Verhoeven verklapt geheim na vertonen van beelden dat hij hard neergeslagen wordt

Rico Verhoeven draait al jarenlang mee in de top van de kickbokswereld. Ondanks zijn vele overwinningen, kreeg hij in zijn loopbaan ook flinke klappen tijdens wedstrijden. Hij heeft nu onthuld waardoor hij zo goed tegen al die harde tikken kan.

Op zijn eigen Instagram steekt Verhoeven in eerste instantie de draak met zichzelf. Hoewel hij enorme successen achter zijn naam heeft staan. kreeg hij natuurlijk ook de nodige tikken als kickbokser. Hij laat zien, met een kwinkslag, hoe dan kan. Daarvoor moeten we terug naar 1989, het jaar waarin Verhoeven geboren werd.

Ongelukje in de kerk

Hij claimt met het filmpje dat hij, toen hij werd gedoopt in de kerk, door de priester per ongeluk in het water is gevallen. Vervolgens laat Verhoeven beelden zien van gevechten tegen Levi Rigteres, Jamal Ben Saddik en Badr Hari. "Ik krijg steeds de vraag hoe je overeind komt na een knockdown", schrijft Verhoeven, die vervolgens refereert aan de beelden van zijn doop. "Nou, nu weet je het... Ik doe het al een tijdje." Op het eind van de post is te zien hoe Verhoeven ondanks alle klappen alsnog zijn wedstrijden wint.

Wanneer we Verhoeven weer in actie zien binnen de ring, is afwachten. Hij vocht dit jaar in maart voor het laatst. Toen zegevierde hij tegen Sofian Laïdouni, Nabil Khachab en Rigters. Tegen die laatstgenoemde kreeg hij dus een van de trappen uit het fragment op Instagram.

Rico Verhoeven heeft bijzondere ontmoeting met Mike Tyson in Amsterdam: bokslegende begint nieuw avontuur in Nederland Er vond vrijdag een bijzondere ontmoeting plaats in Amsterdam. Daar troffen Rico Verhoeven en Mike Tyson elkaar. De twee grootheden in de vechtsport kwamen samen omdat Tyson een nieuwe winkel opende in de Nederlandse hoofdstad.

Hoewel hij even niet vecht, komt hij wel andere boksgrootheden tegen. Hij trof vorige maand Mike Tyson in Amsterdam bij de opening van een nieuwe winkel. Tussen het trainen door focust Verhoeven zich ook op andere zaken. Zo is hij ook al jarenlang acteur en is hij succesvol als zakenman.