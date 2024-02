Topveldrijders over Mathieu van der Poel: 'Over vijftig jaar praten we hier nog over'

Het kan bijna niet anders dan dat Mathieu van der Poel zondag zijn zesde wereldtitel veldrijden veroverd. De overmacht van de Nederlander in het veld is indrukwekkend, zien ook (oud-)collega topveldrijders. "Over vijftig jaar praten we hier nog over."

"Hij is iemand waar iedereen nog steeds met open mond naar zit te kijken. Als je dat niet doet, dan heb je geen liefde voor deze sport, zegt Sven Nys, de wereldkampioen van 2005 en 2013, tegen de NOS.

Voor Van der Poel is het vandaag weer een speeltuin voor hem, zoals zijn vader Adrie dat zo mooi noemt. Van der Poel werd wereldkampioen in 2015, 2019, 2020, 2021 en 2023. Aangezien de Nederlander in 2022 niet meedeed, won hij dus de laatste vier WK's waaraan hij meedeed.

In Tsjechië lijkt niemand hem te kunnen gaan kloppen. Zeker niet doordat zowel Wout van Aert (wereldkampioen in 2016, 2017 en 2018) en Tim Pidcock (wereldkampioen in 2022) niet van de partij zijn in Tabor. En dan is hij nog maar één wereldtitel verwijderd van de zeven van recordhouder Erik De Vlaeminck. "Ik denk dat hij gaat blijven crossen tot hij acht wereldtitels heeft. Zo zou ik het doen”, denkt Nys.

3-voudig wereldkampioen Stybar niet favoriet dankzij Van der Poel

Zdenek Stybar is er wel bij in het Tsjechische Tábor. De thuisrijder neemt afscheid met drie wereldtitels op zak en zou in bijna alle andere gevallen favoriet zijn, maar ja Van der Poel is erbij. “We trainen regelmatig samen. Er zijn geen twintig man met wie ik zo hard en zo lang kan trainen, dus dat is goed voor mij en ook goed voor hem. We hebben ook heel veel gelachen.”

In de toptijd van Stybar was Van der Poel nog een belofte, maar de Tsjech zag de huidige heerschappij wel aankomen. "Hij komt uit een bijzondere familie. Het zit in zijn DNA. En hij is mentaal heel sterk. Hij is technisch zo goed en hij is explosief. Hij kan gewoon alles."