Ruud Gullit over kritiek op Oranje bij EK: 'Van teveel veren in je achterste word je niet beter'

Ruud Gullit heeft de stand van zaken opgemaakt rondom het Nederlands elftal op het EK voetbal 2024 in Duitsland. In 1988 mocht hij als captain van Oranje als eerste de titel optillen na de eindzege van Nederland.

Voetbalkenners waren niet mals voor Nederland na de 3-2-nederlaag tegen Oostenrijk, in het laatste duel van de groepsfase. De felle druk van de mannen uit het alpenland bracht de Oranje-spelers in verlegenheid.

De broodnodige oplossingen werden niet gevonden. Virgil van Dijk zou vaker moeten doordekken, Joey Veerman werd na een half uur al gewisseld en velen vonden dat aanvaller Memphis Depay maar eens op de bank moest beginnen voortaan.

Kritiek

Gullit meent in zijn column in De Telegraaf dat alle kritiek kennelijk een positieve uitwerking had. Anders kan hij niet verklaren dat het spel tegen Roemenië, in de achtste finale (3-0), wel weer swingde en tot veel kansen leidde.

Ondanks dat veel spelers beweren dat de opmerkingen in kranten, praatprogramma's en bij persconferenties ze niets doen, denkt Gullit dat ze er heus wel naar luisteren. " Spelers die zeggen dat kritiek niets met ze doet, spreken de waarheid niet", aldus Gullit. " Waarom reageert Memphis Depay anders met de tekst ’Who Cares’ op de achterkant van zijn haarband? Dan ben je er dus mee bezig."

Veren in je achterste

Hij beargumenteert dat kritiek uiteindelijk heilzaam is. Het is niets anders dan goedbedoeld advies, want de gever van kritiek wil dat het beter gaat. " Het houdt je ook wakker gedurende het toernooi. Van teveel veren in je achterste word je niet beter", zegt De zwarte Tulp.

Jerdy Schouten

De speler die Gullit wil uitlichten is Jerdy Schouten. De PSV-middenvelder heeft vaak maar één aanraking nodig om de bal naar voren te spelen. " Schouten vult die positie fantastisch in, op een Busquets-achtige manier en biedt zijn medespelers daarmee extra ruimte en tijd als hij ze aanspeelt", oordeelt Gullit.

Turkije is het nieuwe Griekenland

Turkije moeten we, en dat hebben we de laatste dagen tot vervelens toe gehoord, natuurlijk niet onderschatten. Gullit waarschuwt: " Dat kan zomaar het Griekenland van 2004, het EK in Portugal worden." Destijds scherven de Grieken die eindronde op hun naam en dat was wellicht de grootste verrassing in de geschiedenis van alle EK's en WK's.

