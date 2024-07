Zestiende etappe Tour de France | Sprinters willen laatste kans pakken in vlakke etappe

Het peloton heeft de tweede en laatste rustdag in de Tour de France achter de rug. Dinsdag werd aan het begin van de middag de boel in Gruissan weer op gang gebracht met een vlakke etappe richting Nîmes, waar kansen liggen voor de sprinters. Dat zal waarschijnlijk voor de laatste keer zijn.

Om 13.05 uur stapten de renners weer op de fiets, waarna 25 minuten later het officiële sein volgde voor de start van de zestiende etappe, een rit over 188 kilometer. In Nîmes werd negentien keer eerder gefinisht, vaak met een massasprint. De laatste keer, in 2021, won de Duitser Nils Politt na een solo.

Mathieu van der Poel baalt van de Tour de France: 'Zo heeft het geen zin voor types als ik om nog te komen' Mathieu van der Poel genoot maandag, net als de rest van het Tour de France-peloton, van een welverdiende rustdag. Na twee weken koers zagen we de Nederlandse wereldkampioen nog nauwelijks vooraan. Hij heeft het niet súper naar zijn zin in de Tour.

Profiel zestiende etappe Tour de France

Tussen startplaats Gruissan en finishplaats Nîmes ligt één klimmetje van de vierde categorie. Verder is het, met name als het peloton in de buurt van Nîmes komt, volledig vlak. Het is vermoedelijk - nu de Tour niet eindigt op de Champs-Élysées in Parijs maar met een tijdrit in Nice - de laatste kans op een massasprint. De verwachte aankomsttijd is rond 17.30 uur.

Profiel van de zestiende etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Sprinters

Voor de rustdag wachtte een zware bergrit en het was de vraag of de sprinters op tijd binnen waren. Mark Cavendish, die deze Ronde van Frankrijk zijn 35ste overwinning uit zijn carrière behaalde, kwam twee minuten voor de tijdslimiet binnen. De enige die buiten de tijd binnen kwam was de Nederlander Bram Welten. Dat betekent dat de grote namen dinsdag kunnen gaan sprinten voor de winst.

Wout van Aert zat dicht tegen de tijdslimiet aan in Tour de France: 'Hadden slechts negen minuten over' Wout van Aert kende een moeizame start van de Tour de France, maar langzaam lijkt hij naar zijn topvorm terug te groeien. In de koninginnenrit deed Van Aert belangrijk werk voor zijn kopman Jonas Vingegaard. Toch verloor hij wederom tijd op geletruidrager Tadej Pogacar. In zijn achterhoofd is Van Aert al bezig met zijn grote doel op de Olympische Spelen, zo liet hij weten aan de pers op de tweede rustdag in Frankrijk.

Klassementen

De gele trui zit stevig om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. De kopman van UAE Team Emirates heeft meer dan drie minuten voorsprong op Jonas Vingegaard, de Deen van Visma | Lease a Bike. Groenetruidrager Biniam Girmay uit Eritrea maakt als leider in het puntenklassement kans op zijn vierde ritzege. Vingegaard draagt als nummer 2 in het bergklassement achter Pogacar de bolletjestrui. De Belg Remco Evenepoel leidt het jongerenklassement en mag zich daarom weer in het wit hullen.

Tour de France 2024

