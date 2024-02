Premier League Darts | Het programma, de stand, de darters en het prijzengeld

De Premier League Darts-avonden zijn weer terug. Van 1 februari tot en met 23 mei wordt er elke donderdagavond ergens anders in Europa gegooid. Welke darters doen er mee en wanneer gooien ze waar? Je leest het allemaal in dit overzicht.

De Premier League Darts is een competitie die zestien weken duurt. Elke donderdagavond gooien de acht deelnemers tegen elkaar in een mini-toernooi. Michael van Gerwen is de enige Nederlandse darter die in 2024 meedoet. De winnaar van elke avond krijgt vijf punten, de verliezend finalist drie punten en het halen van de halve finales levert twee punten per speler op.

'De Premier League Darts moet echt anders, voordat iedereen is afgehaakt na wéér Michael van Gerwen tegen Michael Smith' De Premier League of Darts balanceert al jaren op het randje van desinteresse. Het format moet snel op de schop, anders dreigt het op papier mooie toernooi als een nachtkaars uit te gaan. We zijn in 2024 nog geen zes weken onderweg en we hebben de topdarters al vaker tegen elkaar zien spelen dan goed voor ons is. Op een gegeven moment ben je verzadigd en is Michael van Gerwen tegen Luke Humphries voor de dertiende keer in tien weken echt niet zo leuk meer.

Het programma

Gedurende zestien avonden spelen de acht uitgenodigde darters tegen elkaar. Elke avond ziet de loting voor de eerste ronde (de kwartfinales) er weer anders uit. Hieronder zie je een overzicht in welke steden er gespeeld wordt en tegen wie Michael van Gerwen in de eerste ronde moet. Het complete programma vind je hier.

Wanneer? Waar? Tegen wie moet Michael van Gerwen? Donderdag 8 februari 2024 Berlijn Nathan Aspinall Donderdag 15 februari 2024 Glasgow Peter Wright Donderdag 22 februari 2024 Newcastle Gerwyn Price Donderdag 29 maart 2024 Exeter Luke Humphries Donderdag 7 maart 2024 Brighton Rob Cross Donderdag 14 maart 2024 Nottingham Luke Littler Donderdag 21 maart 2024 Dublin Loting wordt bepaald na Nottingham Donderdag 28 maart 2024 Belfast Michael Smith Donderdag 4 april 2024 Manchester Luke Littler Donderdag 11 april 2024 Birmingham Nathan Aspinall Donderdag 18 april 2024 Rotterdam Luke Humphries Donderdag 25 april 2024 Liverpool Peter Wright Donderdag 2 mei 2024 Aberdeen Rob Cross Donderdag 9 mei 2024 Leeds Gerwyn Price Donderdag 16 mei 2024 Sheffield Loting wordt bepaald na Leeds Donderdag 21 mei 2024 Londen Finale-avond, de top vier speelt tegen elkaar

De stand

Dit is de stand van de Premier League Darts. De top-vier na zestien speelavonden speelt op donderdag 23 mei 2024 de finale-avond in de O2-Arena in Londen. De winnaar van elke avond krijgt vijf punten, de verliezend finalist drie en voor het halen van de halve finales krijgt een darter twee punten. Als darters gelijk staan in punten, dan maakt het aantal gewonnen avonden het eerste verschil.

Stand Premier League of Darts Gespeeld Punten Avonden gewonnen Legsaldo Michael Smith 1 5 1 18-12 Gerwyn Price 1 3 0 14-8 Luke Littler 1 2 0 11-7 Rob Cross 1 2 0 8-9 Michael van Gerwen 1 0 0 5-6 Nathan Aspinall 1 0 0 4-6 Peter Wright 1 0 0 3-6 Luke Humphries 1 0 0 2-6

Uitslagen Premier League Darts

Week 1, Cardiff: Valse start Michael van Gerwen: 'Dit mag mij niet gebeuren'

Michael van Gerwen over zwaarste Premier League Darts in jaren: 'Ik ben nog steeds de te kloppen man' De Premier League of Darts is donderdagavond 1 februari begonnen en gezien de namen die de komende zeventien weken het toernooi gooien, is dit de sterkste line-up in jaren. Dat beaamde Michael van Gerwen, Nederlands' beste darter, voorafgaand aan de start in Cardiff en bleek ook al de eerste avond.

De deelnemers

Michael van Gerwen (deelnames aan Premier League: 11)

Vanuit Nederlands oogpunt kijkt iedereen naar Michael van Gerwen. Hij is de onbetwiste koning van de Premier League. Al zeven keer won hij het toernooi en kent het klappen van de zweep dus. Ook vorig jaar was hij de beste, maar buiten de Premier League om, won hij geen grote toernooien. Na een teleurstellend WK in een teleurstellend jaar is Van Gerwen in 2024 weer op jacht naar eerherstel. Waar beter te beginnen dan een van zijn favoriete toernooien, waar meer dan 275 duizend pond klaarligt voor de winnaar.



Luke Humphries (deelnames aan Premier League: 0, debuut in 2024)

De regerend wereldkampioen maakt in 2024 pas zijn debuut in de Premier League Darts. De jonge Engelsman beleefde een krankzinnig einde van 2023, met liefst vier toernooizeges achter elkaar: de World Grand Prix, de Grand Slam of Darts, de Players Championship Finals en als klap op de vuurpijl dus het WK. Maar debutanten in de Premier League Darts zijn vaak een kort leven beschoren. Kan hij die vloek doorbreken en weer eens een nieuwe winnaar van het toernooi worden?



Luke Littler (deelnames aan Premier League: 0, debuut in 2024)

Nog een debutant dit jaar en nog een hele jonge ook. De pas net 17-jarige Luke Littler timmerde de afgelopen jaren op de talententour al flink aan zijn naam en mocht zichzelf eind november voor het eerst met de grote jongens meten. Hij werd jeugdwereldkampioen door Gian van Veen in de finale te verslaan en deed mee aan het WK darts. Daar haalde hij meteen de finale, waarin hij verloor van Humphries. Met een tourkaart op zak won Littler in 2024 meteen het eerste toernooi op de kalender: de Bahrein Darts Masters. Een week later haalde hij ook de finale op de Dutch Darts Masters in Den Bosch, daarin verloor hij van Van Gerwen.



Peter Wright (deelnames aan Premier League: 9)

Om de naam van Peter Wright hangen dit jaar enorme vraagtekens. De tweevoudig wereldkampioen lijkt het even kwijt te zijn. Hij staat erom bekend veel van materiaal te wisselen, zelfs tijdens wedstrijden. Maar nu lijkt Snakebite uit geen enkel setje dartpijlen meer vertrouwen te halen. Op het WK darts vloog hij er snel uit, net als in andere toernooien in 2023. Ook aan 2024 is hij slecht begonnen, met vroege exits in de twee World Series-toernooien. Toch blijft hij een absolute publieksfavoriet en zorgt hij er mede voor dat alle avonden praktisch uitverkocht zijn.



Michael Smith (deelnames aan Premier League: 5)

Dat het een kersverse wereldkampioen niet meteen goed vergaat, hebben we kunnen zien aan Michael Smith. In januari 2023 werd hij voor het eerst wereldkampioen, maar vervolgens bleven de resultaten gedurende de rest van het jaar uit. In de Premier League werd hij nog knap tweede, waarna hij op de finale-avond meteen verloor van Van Gerwen. Smith wordt nog altijd gezien als de darter met misschien wel het grootste natuurlijke talent om te gooien. Het komt er voorlopig te onregelmatig uit, waardoor je nooit kunt voorspellen hoe ver Smith kan komen.



Gerwyn Price (deelnames aan Premier League: 5)

Waar Wright de publieksfavoriet is, daar is Gerwyn Price bijna het tegenovergestelde. De Welshman heeft al jaren zoveel last van de dartfans in de zaal, dat hij die regelmatig de schuld geeft van een nederlaag. Het dieptepunt was op het WK darts van ruim een jaar geleden, toen hij met een koptelefoon op de wedstrijd tegen Gabriel Clemens afmaakte. Price houdt van een beetje theater op het podium en juicht graag extra hard bij een hoge score of belangrijke finish. De laatste maanden lijken de fans het iets minder gemunt te hebben op Price. Wellicht kan hij daardoor weer eens een prijs pakken in 2024, want zijn laatste individuele, grote beker tilde hij op in 2021. Toen de zalen leeg waren vanwege corona...



Nathan Aspinall (deelnames aan Premier League: 2)

Het is dat Nathan Aspinall in juli 2023 de World Matchplay won, want anders was hij niet uitgenodigd voor de Premier League Darts dit jaar. Eigenlijk kun je de Engelsman de vreemde eend in de bijt noemen dit seizoen, want op basis van al zijn andere resultaten hoort hij niet tot de beste of leukste spelers. Ja, hij staat inmiddels vierde op de Order of Merit en wat betreft hoort hij er bij. Maar één major-titel en twee finaleplekken over de afgelopen twee jaar is eigenlijk niet Premier League-waardig. Misschien koos de PDC hem wel vanwege zijn opkomstnummer, dat een echte meezinger is.



Rob Cross (deelnames aan Premier League: 4)

Voor velen misschien een verrassende naam in de Premier League Darts-opstelling, maar Cross kende in 2023 een goed jaar. Na zijn wereldtitel in 2019 ging het even heel goed met Cross, die in de jaren daarna een beetje uit zicht verdween. Maar in 2023 stond hij er weer, met onder andere een finaleplaats op de UK Open. En aangezien de PDC graag wereldkampioenen uitnodigt voor de Premier League, was Cross na zijn goede prestaties het afgelopen jaar ook weer geen verrassende naam tussen de acht deelnemers.

Prijzengeld Premier League Darts

Hieronder zie je de totale pot aan prijzengeld voor de Premier League Darts. Let op: deze wordt pas uitgekeerd na de finale-avond op 23 mei 2024. De enige zekerheid per week is de bonus van 10.000 pond voor de winnaar per avond.

Winnaar 275.000 pond Verliezend finalist 125.000 pond Halve finalist (twee keer) 85.000 pond Vijfde plaats 75.000 pond Zesde plaats 70.000 pond Zevende plaats 65.000 pond Achtste plaats 60.000 pond Weekbonus voor avondwinnaar 10.000 pond per avond Totaal 1.000.000 pond

Waar live te zien?

Om de Premier League Darts te kunnen zien, moet je een abonnement bij streamingdienst Viaplay hebben. Die zendt het hele toernooi live uit.

Michael van Gerwen recordwinnaar

De Premier League Darts wordt al sinds 2005 gespeeld. Toch zijn er niet zo heel veel winnaars van het toernooi, namelijk zeven. Michael van Gerwen is met zeven eindoverwinningen de recordhouder, gevolgd door Phil Taylor met zes trofeeën.