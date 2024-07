Etappe 13 Tour de France | Sprinters mogen weer hopen op een kans, ook mogelijkheden voor avonturiers

Tijdens de dertiende etappe van de Tour de France is het eindelijk zo ver: het peloton doet de Pyreneeën aan. Toch zijn het deze vrijdag vooral de sprinters die mogen hopen op de ritzege.

Met slechts twee hellinkjes van de vierde categorie in de laatste veertig kilometer biedt de rit opnieuw kansen voor de rappe mannen, al behoort een lange vlucht van een groep renners ook tot de mogelijkheden.

Profiel van de dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

De rit begint om 13.30 uur in Agen, dat voor de vijfde keer in het routeschema van de Tour is opgenomen. Pau is een vaste waarde en wordt dit jaar voor de 75e keer aangedaan. De finish wordt verwacht rond 17.30 uur.

De Sloveen Tadej Pogacar leidt zowel in het algemeen als het bergklassement. Hij draagt het geel, terwijl de Noor Jonas Abrahamsen in zijn plaats de bergtrui mag dragen. De Eritreeër Biniam Girmay zit na zijn ritzege van donderdag nog steviger in het groen als leider van het puntenklassement. De Belg Remco Evenepoel, tweede achter Pogacar in het algemeen klassement, draagt de witte trui als leider van het jongerenklassement.

