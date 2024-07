Omstreden scheidsrechter bij Nederland - Engeland kreeg tweede kans: 'In schril contrast tot een moord'

Felix Zwayer is woensdagavond voor de tweede keer dit EK de scheidsrechter bij een wedstrijd van Nederland. De Duitser heeft na de wedstrijd tegen Roemenië (3-0 winst) ook de leiding over de halve finale tegen Engeland. Dat terwijl hij in zijn carrière met een aantal schandalen te maken kreeg. Oud-scheidsrechter Mario van der Ende is positief over de Duitser, maar plaatst ook zijn kanttekeningen.

Voordat hij twee keer aangesteld werd voor een wedstrijd van Oranje floot Zwayer in de groepsfase twee wedstrijden: Italië - Albanië en Portugal - Turkije. Van der Ende was na die duels positief over de Duitser. "Ik vind hem een goede scheidsrechter, maar het is geen absolute topper. Hij is nog niet in negatieve zin opgevallen", vertelde Van der Ende in gesprek met Sportnieuws.nl voor het duel tegen Roemenië.

Rel in Roemenië

In Roemenië denken ze sinds die wedstrijd wel anders over de Duitse scheidsrechter. Daar was namelijk veel kritiek op Zwayer vanwege een discutabel moment. Bij de UEFA hebben ze hem dat niet kwalijk genomen, want de Europese voetbalbond heeft hem beloond met een halve finale.

Tweede kans na matchfixing-schandaal

Zwayer kwam een lange tijd geleden ook al in de schijnwerpers te staan, toen hij in 2005 betrokken was bij een matchfixing-schandaal. Als assistent van scheidsrechter Robert Hoyzer nam Zwayer geld aan. Hoyzer werd beschuldigd van matchfixing en het beïnvloeden van wedstrijden, waarna Zwayer met drie anderen aan de bel trok.

Een schorsing van maar liefst zes maanden volgde. Na deze straf kreeg hij een tweede kans en werd hij in 2014 zelfs verkozen tot scheidsrechter van het jaar in Duitsland. Danny Koevermans is blij dat er een tweede kans volgde. "Hoewel hij zich in het verleden wel heeft laten misleiden, vind ik nooit dat je de integriteit van een scheidsrechter in twijfel moet trekken. Iedereen verdient een tweede kans."

De oud-prof en scheidsrechter trekt de vergelijking met mensen die in de cel belanden voor een moord. Ook zij krijgen een tweede kans. "Vooral als je het daarmee vergelijkt, staat dit matchfixing-schandaal in schril contrast. Op basis daarvan zou ik zeggen: de beste man verdient een tweede kans."

Incident met Engelse ster Bellingham

Het was niet het enige bijzondere incident uit de carrière van Zwayer. Hij had het namelijk in 2021 al eens aan de stok met Jude Bellingham toen de Engelsman namens Borussia Dortmund tegen Bayern München speelde. De Duitse scheidsrechter nam in dat duel een aantal discutabele beslissingen in het nadeel van Dortmund en dat kwam hem op hevige kritiek van Bellingham te staan.

